ترقی پانیوالے اے ایس آئیز کو نئے رینک لگا دئیے گئے

  • فیصل آباد
پولیس میں میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر ترقیوں کا سلسلہ جاری رہے گا:سی پی او

فیصل آباد (سٹی رپورٹر)پولیس لائنز میں ترقی پانے والے اے ایس آئیز کو نئے رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے ترقی پانے والے افسران کو باقاعدہ رینک لگائے ۔تقریب کے دوران سٹی پولیس آفیسر نے افسران کو مبارکباد دیتے ہوئے ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ محکمہ پولیس میں میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پر ترقیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔اس موقع پر ترقی پانے والے افسران کے اہلِ خانہ بھی شریک ہوئے اور اپنے پیاروں کے اعزاز میں خوشی کا اظہار کیا۔ تقریب سادہ مگر پروقار انداز میں منعقد ہوئی۔

 

