اشتہاری ملز موں کی گرفتاری تیز کرنے کی ہدایت
سٹی پولیس آفیسرصاحبزادہ بلال عمر نے کرائم کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے اپنے دفتر میں سرکل بٹالہ کالونی، پیپلز کالونی، نشاط آباد اور فیکٹری ایریا کے افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا۔میٹنگ میں اے ایس پی پیپلز کالونی، ڈی ایس پیز، ایس ایچ اوز، انچارج انویسٹی گیشنز اور تفتیشی افسر وں نے شرکت کی۔ سٹی پولیس آفیسر نے کرائم کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر سی پی او نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ زیرِ تفتیش مقدمات اور پینڈنگ چالان جلد یکسو کیے جائیں، سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کی گرفتاری ہر صورت یقینی بنائی جائے اور اشتہاری ملزمان سمیت ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لائی جائے ۔انہوں نے منشیات فروشوں اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی۔