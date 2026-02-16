صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سمندری(نمائندہ دنیا)سمندری کی معروف صوفی فیملی کے صوفی محمد ادریس بٹ اور ان کی اہلیہ کے سالانہ ختم پاک کے موقع پر مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے سمندری ویلفئیر آرگنائزیشن کے زیر انتظام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔

کیمپ میں بڑی تعداد میں مریضوں کا چیک اپ کیا گیا اور انہیں مفت ادویات و دیگر طبی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ایصال ثواب کی دعا میں مرحومین کے فرزندان عامر ادریس بٹ، ایڈووکیٹ عمران ادریس بٹ، ایڈووکیٹ عرفان ادریس بٹ، سلیمان ادریس بٹ، چوہدری عمر اسلم ایڈووکیٹ، عطا اللہ بٹ، ارشد گل اور خواجہ ناصر محمود سمیت معززین شریک ہوئے اور مرحومین کے بلند درجات کے لیے دعائیں کی گئیں۔

