رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیراعلی پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر رمضان المبارک سے قبل سبزی و فروٹ کی نگرانی سخت کر دی گئی۔

ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ کی ہدایت پر مارکیٹ کمیٹی کے افسروں نے سبزی و فروٹ منڈی کا دورہ کیا ،انہوں نے اپنی نگرانی میں بولی کروائی،اس حوالے سے سیکرٹری مارکیٹ کمیٹی محمد رمضان بھٹی کا کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر سبزی و فروٹ منڈی کی نگرانی کی جارہی ہے ،تاکہ صارفین کو سبزی و فروٹ ضلعی انتظامیہ کے جاری کردہ ریٹس پر دستیاب ہوں ،انہوں نے کہا کہ ضلع میں رمضان سہولت بازار فعال کئے جارہے ہیں جہاں شہریوں کو اشیاضروریہ رعایتی نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔

 

