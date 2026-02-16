چناب نگر:کھانے پینے کی ناقص اشیاء شہریوں کیلئے خطرہ
غیرمعیاری مشروبات، پاپڑ، پانی اور کیمیکل ملا دودھ فروخت ہو رہا ہے
چناب نگر (نامہ نگار)شہر اور گردونواح میں گوشت، مٹھائیاں، پکوڑے اور دیگر اشیاء بغیر ڈھانپے بر لب سڑک فروخت ہو رہی ہیں، جن پر مکھیوں کی بھرمار رہتی ہے اور ٹریفک سے اٹھنے والی گرد و غبار اور دھول براہِ راست پڑتی رہتی ہے ۔علاوہ ازیں شہر میں غیرمعیاری مشروبات، پاپڑ، پانی اور کیمیکل ملا دودھ فروخت ہو رہا ہے ، جبکہ ہوٹلوں پر صفائی کے ناقص انتظامات سے لوگوں میں متعدد بیماریاں پھیل رہی ہیں۔
شہریوں کا کہنا ہے کہ دوکاندار من مانے نرخ وصول کر رہے ہیں، مگر فوڈ اتھارٹی کی طرف سے عملی چیکنگ کے بجائے صرف اخباری بیانات جاری کیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عوام کو سہولت کی بجائے مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر سے مطالبہ کیا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے نرخوں کو کنٹرول کیا جائے اور معیار بہتر بنایا جائے ، تاکہ شہری صحت اور معیارِ زندگی کے حوالے سے محفوظ رہیں۔