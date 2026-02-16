صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ: غیر قانونی تعمیرات کیخلاف ضلع کونسل کی کارروائیاں

  • فیصل آباد
کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ، شہری قانون کی پاسداری کریں:انتظامیہ

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر اور ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل جھنگ و چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ کی نگرانی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔چیف آفیسر محمد اکرم نے واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ ضلع کونسل کی حدود میں بغیر این او سی اور نقشہ منظوری کے کسی بھی قسم کی تعمیرات قابل قبول نہیں ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے بغیر اجازت دکان یا عمارت تعمیر کی تو متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی اور غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا جائے گا۔عوام کو ہدایت دی گئی ہے وہ تعمیرات شروع کرنے سے قبل ضلع کونسل سے این او سی اور نقشہ منظور کروائیں تاکہ بعد ازاں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ۔

 

