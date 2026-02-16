صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ : آن لائن بل جمع کرانے پر دکانداروں کی من مانی فیس

  • فیصل آباد
کمالیہ : آن لائن بل جمع کرانے پر دکانداروں کی من مانی فیس

بعض دوکاندار بل کی رقم وصول کرنے کے باوجود بل جمع نہیں کرتے

کمالیہ (نمائندہ دنیا )کمالیہ میں شہریوں نے آن لائن بجلی و گیس کے بل جمع کرانے پر دکانداروں کی من مانی فیس وصول کرنے کے خلاف شکایت کی ہے ۔ دہلی چوک، کچہری روڈ، ماموں کانجن روڈ، اقبال بازار، بلال گنج اور ملحقہ گلی محلوں میں موجود موبائل شاپس کے دکاندار شہریوں سے ہر بل کے عوض 50 سے 150 روپے تک اضافی فیس وصول کر رہے ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ بعض دوکاندار بل کی رقم وصول کرنے کے باوجود بل جمع نہیں کرتے ، جس کی وجہ سے بل دوبارہ آ جاتے ہیں اور صارفین کو اضافی پریشانی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ آئے روز بجلی و گیس کی قیمتوں میں اضافے اور بلوں پر بھاری ٹیکسز نے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ موبائل شاپس پر اضافی فیس وصولی کے خلاف فوری کارروائی کی جائے تاکہ عوام کو ظلم و زیادتی سے محفوظ رکھا جا سکے ۔

 

