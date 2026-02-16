صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ: محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کا فیملی میلہ،شرکا میں انعامات تقسیم

  • فیصل آباد
میلے میں بچوں کے لیے خاکہ جات، ملی نغمے ، ٹیبلو اور کوئز مقابلے شامل تھے

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)محکمہ پاپولیشن ویلفیئر ٹوبہ ٹیک سنگھ کے زیرِ اہتمام کمالیہ میں ایک رنگا رنگ فیملی میلہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں بچوں، بڑوں اور خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔میلے کا مقصد عوام میں خاندانی بہبود اور صحت سے متعلق آگاہی فراہم کرنا اور تفریحی سرگرمیوں کے ذریعے خوشگوار ماحول مہیا کرنا تھا۔میلے میں بچوں کے لیے خاکہ جات، ملی نغمے ، ٹیبلو اور کوئز مقابلے شامل تھے ، جن میں بچوں نے جوش و خروش سے حصہ لیا اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ کامیاب شرکا میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے ۔خواتین کے لیے خصوصی آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا گیا، جہاں ماہرین نے خاندانی منصوبہ بندی، ماں اور بچے کی صحت اور دیگر سماجی مسائل پر مفید معلومات فراہم کیں۔ شرکاء نے اس اقدام کو صحت مند اور باشعور معاشرے کی تشکیل کی جانب اہم قدم قرار دیا۔

 

