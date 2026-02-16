صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی

  • فیصل آباد
حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی عقیدت و احترام سے منائی گئی

بلوچنی (نمائندہ دنیا) 77 رب میں معروف نعت گو، ماہر تعلیم اور محب وطن سماجی شخصیت حاجی عبد الحمید فانی کی 22ویں برسی نہایت مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔

برسی کی تقریب دارالاحسان پبلک سکول 77 رب لوہکے میں منعقد ہوئی، جس کی نگرانی صاحبزادگان حاجی عبد الحمید فانی، یعنی طاہر حمید فانی، راشد حمید فانی اور حاجی مدثر حمید فانی نے کی۔تقریب میں قمر اقبال کی زیر صدارت محفل ذکر پاک سجائی گئی، مرحوم نے 1984 میں علاقے میں مرکزی مدرسہ، جناز گاہ اور مسجد کی بنیاد رکھی ۔ محفل کے اختتام پر ختم شریف کے بعد مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور بلندی درجات کی خصوصی دعا کی گئی، اور شرکاء کو لنگر تقسیم کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں سرکاری نرخوں سے زائد قیمت پر فروخت

حمزہ شہباز کی پولیٹیکل سیکرٹری کبیر تاج کے گھر آمد، والدہ کی عیادت کی

نسخے کے بغیر اینٹی بائیوٹک کی فروخت پر پابندی کا قانون لا رہے ، وزیر صحت

ماہ صیام کی سپلائی کیلئے جعلی کولڈ ڈرنکس کی بڑی کھیپ پکڑی گئی

محنت کشوں کو 10 ہزار دینے کا آغاز

زرداری ،نوازشریف شریعت کیخلاف قانون سازی پر نوٹس لیں:مولاناامجد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبت کا زم زم بہہ رہا ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کچے کے ڈاکو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بنگلہ دیش کا سبق اور قیدِ عمران
بابر اعوان
میاں عمران احمد
آئی ایم ایف‘ سپر ٹیکس اور نجکاری کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عذاب ختم ہوا‘ انتخاب ختم ہوا
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
بے راہ روی کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر