دکانداروں کی ناپ تول میں ہیرا پھیری، شہری شدید متاثر
چیکنگ کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے اکثر دکاندارتصدیق شدہ باٹ استعمال نہیں کر رہے
بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اوزان و پیمائش ڈیپارٹمنٹ کی غفلت کے باعث شہر اور گرد و نواح میں دکانداروں کے جانب سے باٹ اور کنڈوں میں ردو بدل کے ذریعے ناپ تول میں کمی کا رحجان خطرناک سطح تک پہنچ گیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق، متعلقہ حکام کی طرف سے چیکنگ کا نظام مؤثر نہ ہونے کی وجہ سے اکثر دکاندار، قصاب اور سبزی و فروٹ فروش تصدیق شدہ باٹ استعمال نہیں کر رہے بلکہ اپنے کنڈوں اور باٹ میں غیر معمولی ردو بدل کر رکھے ہیں اور بعض نے خود ساختہ پتھر کے باٹ بھی بنا رکھے ہیں۔
جدید دور میں بھی یہ افراد الیکٹرانک یا محکمہ اوزان و پیمائش سے پاس شدہ باٹ و کنڈے استعمال کرنے کے بجائے سالوں پرانے کنڈے اور کم وزن باٹ کے ذریعے شہریوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ صارفین کی طرف سے ادا کی گئی قیمت کے تناسب سے ناپ تول میں کمی دوکانداروں اور چھابڑی فروشوں کا معمول بن چکی ہے ۔ اسی طرح غلہ منڈی میں استعمال ہونے والے کنڈوں میں بھی ہیرا پھیری کر کے کسانوں سے اجناس خریدی جاتی ہیں۔عوامی حلقوں نے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ سرکاری محکمانہ فرائض میں غفلت کے مرتکب اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے اور کنڈوں و باٹ کی باقاعدہ چیکنگ کا نظام مؤثر بنایا جائے تاکہ شہریوں اور کسانوں کو دھوکہ دہی سے محفوظ رکھا جا سکے ۔