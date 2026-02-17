صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان سے قبل آٹا، چینی اور گھی کی قیمتوں میں اضافہ

  • فیصل آباد
چناب نگر (نامہ نگار )چناب نگر میں رمضان المبارک کی آمد سے قبل ہی آٹا، چینی اور گھی کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ اور غیر معیاری، مضر صحت گھی کی فروخت جاری ہے ،

 جس پر عوام انتظامیہ کی خاموشی پر سراپائے احتجاج ہیں۔بتایا گیا ہے کہ چناب نگر اور گردونواح میں کریانہ فروشوں نے ناقص اور مضر صحت گھی اور مصالحہ جات کی قیمتوں میں بے تحاشہ اضافہ کر دیا ہے ۔ سابقہ روایات کے مطابق دیگر اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے ، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔شہریوں نے مقامی انتظامیہ کی بے حسی اور غفلت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے اپیل کی ہے کہ فوڈ اتھارٹی اور پرائس کنٹرول کمیٹی کے ذریعے عوام کو غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے اور قیمتیں بڑھانے والے دکانداروں کا محاسبہ کیا جائے۔

 تاکہ شہری محفوظ اور معیاری اشیاء کی فراہمی سے مستفید ہو سکیں۔

 

