صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ پولیس نے رمضان کیلئے جامع سکیورٹی پلان تیار کر لیا

  • فیصل آباد
جھنگ پولیس نے رمضان کیلئے جامع سکیورٹی پلان تیار کر لیا

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ پولیس نے رمضان المبارک میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جامع سکیورٹی پلان تیار کیا ہے ۔

پلان کے تحت 457 مساجد، 23 امام بارگاہوں، رمضان بازاروں، تجارتی مراکز اور بینکوں پر 700 پولیس افسران و جوان اور 1000 والنٹیئرز تعینات کیے جائیں گے ۔ حساس مقامات پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سی سی ٹی وی نگرانی فعال ہوں گی۔ ڈی پی او کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے کہا کہ شہری پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور مشکوک سرگرمیوں یا لاوارث اشیاء کی فوری اطلاع دیں تاکہ رمضان میں پرامن ماحول قائم رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس