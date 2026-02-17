جھنگ پولیس نے رمضان کیلئے جامع سکیورٹی پلان تیار کر لیا
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جھنگ پولیس نے رمضان المبارک میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے جامع سکیورٹی پلان تیار کیا ہے ۔
پلان کے تحت 457 مساجد، 23 امام بارگاہوں، رمضان بازاروں، تجارتی مراکز اور بینکوں پر 700 پولیس افسران و جوان اور 1000 والنٹیئرز تعینات کیے جائیں گے ۔ حساس مقامات پر واک تھرو گیٹس، میٹل ڈیٹیکٹرز اور سی سی ٹی وی نگرانی فعال ہوں گی۔ ڈی پی او کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے کہا کہ شہری پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور مشکوک سرگرمیوں یا لاوارث اشیاء کی فوری اطلاع دیں تاکہ رمضان میں پرامن ماحول قائم رہے ۔