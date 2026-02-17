رمضان نگہبان پیکیج کے تحت ٹوبہ میں 8000 سے زائد کاندانوں میں کارڈ تقسیم
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )حکومت پنجاب کے رمضان نگہبان پیکیج کے تحت ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مستحق خاندانوں کو ان کی دہلیز پر ریلیف فراہم کرنے کا عمل تیزی سے جاری ہے ،
ڈپٹی کمشنر محمد عمر میلا کی نگرانی میں ضلع بھر میں رمضان نگھبان کارڈز کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ، جس کے تحت گزشتہ دو روز کے دوران 8000 سے زائد مستحق خاندانوں کو ان کے گھروں پر کارڈز پہنچائے جا چکے ہیں، پنجاب سوشل اکنامک رجسٹری (PSER) کی ٹیمیں تصدیق اور کارڈز کی تقسیم کے لیے فیلڈ میں مکمل طور پر متحرک ہیں۔