صلح کے باوجود رشوت لینے والے 2تھانیداروں کیخلاف مقدمہ
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈجکوٹ میں صلح کے باوجود شہریوں کو گرفتار کرکے مبینہ طور پر رشوت لینے والے دو تھانیداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔
ڈجکوٹ کے رہائشی ذکا اللہ نے موقف اختیار کیا کہ اس کے بھانجے طلحہ کے خلاف تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ نمبر 956/25 درج ہوا تھا، جس میں صلح ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اے ایس آئی خادم حسین نے اس کے دوسرے بھانجے علی رضا کو گرفتار کر کے تھانہ بند کیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں، مبینہ طور پر رشوت کے لیے بیس ہزار روپے طلب کیے گئے ، اور دس ہزار روپے ادا کر نے پر علی رضا کو چھوڑا گیا۔مزید برآں، اے ایس آئی سلیم نے طلحہ کو فون پر کہا کہ مقدمہ کی تفتیش اب ان کے پاس ہے اور دس بارہ ہزار روپے لے کر تھانے پہنچنے پر چالان میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تاہم رشوت دینے کے باوجود مقدمہ نہ تو ڈسچارج کیا گیا اور نہ چالان جمع کروایا گیا۔اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں انکوائری کے دوران دونوں تھانیدار اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے ۔ اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ، تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔