صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صلح کے باوجود رشوت لینے والے 2تھانیداروں کیخلاف مقدمہ

  • فیصل آباد
صلح کے باوجود رشوت لینے والے 2تھانیداروں کیخلاف مقدمہ

ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈجکوٹ میں صلح کے باوجود شہریوں کو گرفتار کرکے مبینہ طور پر رشوت لینے والے دو تھانیداروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 ڈجکوٹ کے رہائشی ذکا اللہ نے موقف اختیار کیا کہ اس کے بھانجے طلحہ کے خلاف تھانہ ڈجکوٹ میں مقدمہ نمبر 956/25 درج ہوا تھا، جس میں صلح ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اے ایس آئی خادم حسین نے اس کے دوسرے بھانجے علی رضا کو گرفتار کر کے تھانہ بند کیا اور بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد ازاں، مبینہ طور پر رشوت کے لیے بیس ہزار روپے طلب کیے گئے ، اور دس ہزار روپے ادا کر نے پر علی رضا کو چھوڑا گیا۔مزید برآں، اے ایس آئی سلیم نے طلحہ کو فون پر کہا کہ مقدمہ کی تفتیش اب ان کے پاس ہے اور دس بارہ ہزار روپے لے کر تھانے پہنچنے پر چالان میں ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ تاہم رشوت دینے کے باوجود مقدمہ نہ تو ڈسچارج کیا گیا اور نہ چالان جمع کروایا گیا۔اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں انکوائری کے دوران دونوں تھانیدار اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں ناکام رہے ۔ اس کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے ، تاہم ابھی تک کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

قیمتوں کو یقینی بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح، کمشنر

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 3سکیموں کی منظوری

محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

گورنمنٹ کالج خواتین چاندنی چوک میں سپورٹس گالا کی تقریب

ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر ہڈالی کا دورہ

بھیرہ کے وکلا کی چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس