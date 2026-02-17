صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے جدوجہد جا ری رکھیں گے :شبیر احمد عثمانی

  فیصل آباد
چناب نگر(نامہ نگار)انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ پاکستان کے نائب امیر مولاناقاری شبیر احمد عثمانی نے کہا ہے کہ۔۔۔

پاکستان کی سا لمیت اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کیلئے اپنی جدوجہد جا ری رکھیں گے ، جتنے فتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ اسلام کو اس کی بنیاد سے ہلانا چاہتے ہیں اور استعماری قوتوں کی بالادستی کے خواہاں ہیں،انہوں نے کہا کہ قادیانی پاکستان میں سامراجی تسلط چاہتے ہیں اور ملک کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو مسمار کرنے پر لگے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ قادیانی حکومتی اداروں میں اپنا اثر ورسوخ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا آئین کے محافظ اور آئین کو نافذ کرنے والے ہی جب ملک دشمن عناصر کی صفوں میں نظر آئیں تو ہم کس سے انصاف چا ہیں گے ۔

 

