جڑانوالہ:سالانہ چیرٹی ڈنر میں عطیات کی فراہمی

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)انسانیت کی خدمت نہ صرف اللہ تعالیٰ کے قریب لے جانے کا ذریعہ ہے بلکہ دل و ذہن کو سکون بھی فراہم کرتی ہے ۔

 دور حاضر میں الخدمت فاؤنڈیشن کو خدمت کا ایک مثال سمجھا جاتا ہے ، جو سیلاب، زلزلہ اور دیگر قدرتی آفات میں پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں اپنے رضا کاروں کے ذریعے فعال خدمات انجام دیتی ہے ۔الخدمت فاؤنڈیشن یتیم بچوں کی کفالت، صاف پانی کے منصوبے ، کمیونٹی سروسز اور میڈیکل کے شعبے سمیت ہر میدان میں سر گرم عمل نظر آتی ہے ۔ یہ باتیں صدر الخدمت فاؤنڈیشن وسطی پنجاب اکرام الحق سبحانی، ڈائریکٹر کفالت یتامیٰ پروگرام میاں وقاص وحید اور صدر الخدمت فاؤنڈیشن جڑانوالہ رانا عتیق الرحمان، امیر جماعت اسلامی تحصیل ڈاکٹر سعید احمد نے سالانہ چیرٹی ڈنر کے موقع پر کیں۔

 

