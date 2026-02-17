صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت

  • فیصل آباد
ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نورالامین مینگل نے جھنگ کا دورہ کر کے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پائپس اور دیگر کنسٹرکشن میٹریل کے معیار کی جانچ کی اور ہدایت دی کہ۔۔۔

 منصوبوں میں بہترین میٹریل استعمال کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا صولت رضا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں 5 ڈسپوزل اسٹیشنز کی از سر نو تعمیر اور 157 کلومیٹر سیوریج لائن پر کام جاری ہے ۔ مزید برآں 4 کلومیٹر طویل رین واٹر ڈرینیج سسٹم بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس