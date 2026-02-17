ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور حفاظتی اقدامات کی ہدایت
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )سیکرٹری ہاؤسنگ پنجاب نورالامین مینگل نے جھنگ کا دورہ کر کے شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پائپس اور دیگر کنسٹرکشن میٹریل کے معیار کی جانچ کی اور ہدایت دی کہ۔۔۔
منصوبوں میں بہترین میٹریل استعمال کیا جائے ۔ ایم ڈی واسا صولت رضا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ شہر میں 5 ڈسپوزل اسٹیشنز کی از سر نو تعمیر اور 157 کلومیٹر سیوریج لائن پر کام جاری ہے ۔ مزید برآں 4 کلومیٹر طویل رین واٹر ڈرینیج سسٹم بھی جلد مکمل کیا جائے گا۔