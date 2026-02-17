کراچی میں جماعت اسلامی کارکنان پر تشدد کے خلاف گوجرہ میں احتجاج
گوجرہ (نمائندہ دنیا )کراچی میں جماعت اسلامی کے کارکنان پر تشدد، مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں کے خلاف جماعت اسلامی گوجرہ سراپا احتجاج ہے ۔
چوک ملکانوالہ میں مظاہرہ کرتے ہوئے ضلعی نائب امیر مولانا رحمت اللہ ارشد، پی پی 120 کے امیر حیدر علی چوہدری اور پی پی 119 کے امیر محمود احمد عزمی نے کہا کہ کارکنان اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج کر رہے تھے ، مگر ان پر طاقت کا استعمال کیا گیا۔ مقررین نے پر زور کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنان اپنے حقوق کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے ۔