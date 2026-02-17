صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

34,611 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جا چکے

  • فیصل آباد
34,611 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جا چکے

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے رمضان نگہبان پیکج کے تحت دو روز میں فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع کے مستحق خاندانوں میں 10/10 ہزار روپے فی گھرانہ کے 34,611 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔

 پورے ڈویژن میں ماہ صیام کے دوران 3 لاکھ 10 ہزار 14 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جائیں گے ۔چاروں اضلاع میں مخیر حضرات کے تعاون سے 66 اور 19 ہسپتالوں میں رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے اضلاع کی بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق نگہبان رمضان پیکیج کے تحت مستحق خاندانوں میں کارڈز کی شفاف اور تیز رفتار تقسیم یقینی بنائی جائے اور ماہ صیام میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی کمی نہ ہو۔انہوں نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فیلڈ میں متحرک رکھا جائے اور ذخیرہ اندوزوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

قیمتوں کو یقینی بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح، کمشنر

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 3سکیموں کی منظوری

محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

گورنمنٹ کالج خواتین چاندنی چوک میں سپورٹس گالا کی تقریب

ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر ہڈالی کا دورہ

بھیرہ کے وکلا کی چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
فبای الاء ربکما تکذبن
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
زرداری صاحب کی قید اور مانڈو خان صاحب کا بخار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش و جماعت اسلامی پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بنگلہ دیش میں بڑی ’’سیاسی تبدیلی‘‘
سلمان غنی
رشید صافی
ترقی کے سفر میں دیہات پیچھے کیوں؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگرکیسے؟…(2)
حافظ محمد ادریس