34,611 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جا چکے
فیصل آباد (نیوز رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے رمضان نگہبان پیکج کے تحت دو روز میں فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع کے مستحق خاندانوں میں 10/10 ہزار روپے فی گھرانہ کے 34,611 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جا چکے ہیں۔
پورے ڈویژن میں ماہ صیام کے دوران 3 لاکھ 10 ہزار 14 رمضان نگہبان کارڈز تقسیم کیے جائیں گے ۔چاروں اضلاع میں مخیر حضرات کے تعاون سے 66 اور 19 ہسپتالوں میں رمضان دسترخوان قائم کیے جائیں گے ۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور کی زیر صدارت اجلاس منعقد ہوا جس میں ڈپٹی کمشنرز نے اپنے اپنے اضلاع کی بریفنگ دی۔ کمشنر نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق نگہبان رمضان پیکیج کے تحت مستحق خاندانوں میں کارڈز کی شفاف اور تیز رفتار تقسیم یقینی بنائی جائے اور ماہ صیام میں صارفین کو ریلیف فراہم کرنے میں کوئی کمی نہ ہو۔انہوں نے ہدایت کی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو فیلڈ میں متحرک رکھا جائے اور ذخیرہ اندوزوں کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے جائیں۔