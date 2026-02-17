مرکزی جمعیت اہلحدیث رہنماؤں کی فیصل آباد پریس کلب کی نو منتخب قیادت کو مبارکباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما خالد محمود اعظم آبادی
، کونسل ممبر دلاور عباس، حافظ ولید خالد، حبیب الرحمٰن بٹ، حسن سردار گجر، شہزاد احمد شیرازی، مرزا آفتاب احمد، مرزا محمد رفیق اور دیگر نے فیصل آباد پریس کلب کے نو منتخب صدر سردار بلال ڈوگر، سینئر نائب صدر میاں کاشف فرید، سیکٹری شوکت وٹو، علی ملک اور دیگر ذمہ داران و ایگزیکٹو ممبران کو مبارکباد پیش کی۔راہنماؤں نے کہا کہ نو منتخب قیادت پریس کلب کی بہتری، فلاح و بہبود اور صحافی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے مثبت کردار ادا کرے گی۔