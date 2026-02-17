صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکزی جمعیت اہلحدیث رہنماؤں کی فیصل آباد پریس کلب کی نو منتخب قیادت کو مبارکباد

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث کے رہنما خالد محمود اعظم آبادی

، کونسل ممبر دلاور عباس، حافظ ولید خالد، حبیب الرحمٰن بٹ، حسن سردار گجر، شہزاد احمد شیرازی، مرزا آفتاب احمد، مرزا محمد رفیق اور دیگر نے فیصل آباد پریس کلب کے نو منتخب صدر سردار بلال ڈوگر، سینئر نائب صدر میاں کاشف فرید، سیکٹری شوکت وٹو، علی ملک اور دیگر ذمہ داران و ایگزیکٹو ممبران کو مبارکباد پیش کی۔راہنماؤں نے کہا کہ نو منتخب قیادت پریس کلب کی بہتری، فلاح و بہبود اور صحافی برادری کے حقوق کے تحفظ کے لیے مثبت کردار ادا کرے گی۔ 

 

