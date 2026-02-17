صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابق رکن قومی اسمبلی اورمسلم لیگ ن ٹریڈرزونگ کے مرکزی صدر میاں عبدالمنان نے کہاہے کہ۔۔۔

بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا کوئی ایشو نہیں نہ اس پر سیاست کی جاسکتی حکومت نے ذمہ داری سے ڈاکٹروں کی ٹیم جیل بھجوا کر آنکھ کا معائنہ کروایاہے ۔85فیصد بینائی ختم ہونے کاتاثردے کر پی ٹی آئی علاج کے نام پر ڈیل چاہتی ہے مگروہ کامیاب نہیں ہوگی۔حکومت کی طرف سے بانی پی ٹی آئی کے لئے بہترین طبی ماہرین کی رسائی ممکن بنائی جا رہی ہے قیاس آرائیاں کرنے والے عوامی حمایت حاصل نہیں کرسکتے ۔ڈاکٹرزکی ٹیم نے واضح کردیاہے کہ کوئی سیریس ایشونہیں ہے ۔

 

