  • فیصل آباد
ویمن کالج یونیورسٹی کی طالبات کا ریڈیو اسٹیشن کا دورہ

فیصل آباد (نیوز رپورٹر)گورنمنٹ وویمن کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ ابلاغیات کی طالبات نے پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن فیصل آباد اسٹیشن کا تعلیمی دورہ کیا، جہاں انہیں ریڈیو نشریات کے مختلف شعبوں کے عملی امور سے آگاہ کیا گیا۔

 دورے کے دوران طالبات نے ریڈیو پروگرام سازی، براہِ راست پروگرامز، ریکارڈنگ سٹوڈیوز، خبروں کے شعبہ اور انجینئرنگ ونگ کا تفصیلی مشاہدہ کیا۔ انہیں ایف ایم 101 کے براہِ راست پروگرام کا بھی مشاہدہ کرایا گیا اور نشریات کے طریقہ کار سے متعلق بریفنگ دی گئی۔اسٹیشن ڈائریکٹر تابندہ اقبال نے طالبات کو ادارے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کروایا اور ریڈیو صحافت کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں اور جدید تقاضوں پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر پروڈیوسرز، اسسٹنٹ نیوز ایڈیٹر اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔طالبات نے اس تعلیمی دورے کو نہایت معلوماتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے انہیں عملی صحافت اور نشریاتی نظام کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا، جو ان کی پیشہ ورانہ تربیت میں معاون ثابت ہوگا۔

 

