صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف واقعات میں مخالفین کا خاتون سمیت 5افراد پر تشدد

  • فیصل آباد
مختلف واقعات میں مخالفین کا خاتون سمیت 5افراد پر تشدد

منصورآباد میں ملزموں نے ارمان کی والدہ اور کزن کو تشدد کا نشانہ بنایا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بناء پرمختلف واقعات میں مخالفین کا عمر رسیدہ خاتون سمیت 5افراد پر تشدد،مقدمات درج کر لئے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ منصور آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ہجویری پارک کے رہائشی ارمان نے پولیس کو بتایا کہ سابقہ رنجش کی بناء پر ملزموں نے اس کی بوڑھی والدہ اور کزن کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ تھانہ جھمرہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے ناصر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم زید اور اس کے دیگر ساتھیوں نے اسے قابو کر کے تشدد کا نشانہ بنایا۔

فائرنگ بھی کر دی تاہم وہ خوش قسمتی سے محفوظ رہا،ملزم اسلحہ لہراتے اور موقع سے فرار ہوگئے ۔ تھانہ سول لائن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے عبدالحمید نامی شہری نے بتایا کہ ملزم نے سابقہ رنجش کی بناء پر اس کو تشدد کا نشانہ بنایا اور قتل سمیت دیگر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔اسی طرح تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں رضوان نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ مخالفین نے سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کر لیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کر دیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ،متعلقہ تھانوں نے ملزموں کے خلاف مقدمات درج کر لئے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریجن کو جرائم سے پاک کریں گے :آر پی او گوجرانوالہ

کامونکے :ٹائر جلانے والی فیکٹری کا زہریلا دھواں وبال جان

پنجاب کالج یونیورسٹی کیمپس میں شجرکاری ،کچن گارڈننگ پر تقریب

لالہ موسیٰ شہرکے اندر دونوں اوورہیڈبرج ٹوٹ پھوٹ کاشکار

رمضان المبارک میں فوڈ سیفٹی کے حوالے سے ٹیمیں تشکیل

وزیرآباد میں ریڑھی بازار کا افتتاح

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق