صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب دودھ میلہ، کاجل نامی بھینس31کلو سے زائد دودھ دیکر فاتح قرار

  • فیصل آباد
پنجاب دودھ میلہ، کاجل نامی بھینس31کلو سے زائد دودھ دیکر فاتح قرار

فیصل آباد(نیوز رپورٹر)محکمہ لائیو سٹاک کی زیرنگرانی چک 253 ر۔ب جہانگیر کلاں میں بابا موتیاں والی کے سرکار عرس کے موقع پر۔۔۔

منعقدہ آل پنجاب دودھ میلہ میں میاں سجاد حالی چک 276 ر۔ب کی کاجل نامی بھینس 31کلوسے زائد دودھ دیکر مقابلہ جیت گئی، چک 208 ر۔ب کے اصغر کی بھینس پیاری نے ساڑھے 26 کلو اور شہزاد سنپال کی بھینس ججی نے ساڑھے 25کلو دودھ دیکر بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر حیدر علی، سرگودھا سے حاجی عمر فاروق، قربان وینس نے پوزیشن ہولڈرز میں ایک لاکھ اور 50/50  ہزار روپے کے انعامات اور ٹرافیز تقسیم کیں۔خالد جٹ،محمد علی سیان، عمران سیال،سیٹھ شاہنواز ،طارق سلیم ودیگر کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

قیمتوں کو یقینی بنانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیح، کمشنر

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں 3سکیموں کی منظوری

محتسب کا دفتر بغیر کسی فیس شکایات کا ازالہ کر رہا ، الیاس گل

گورنمنٹ کالج خواتین چاندنی چوک میں سپورٹس گالا کی تقریب

ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہانزیب لابر کا رورل ہیلتھ سنٹر ہڈالی کا دورہ

بھیرہ کے وکلا کی چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
خراب تو خراب ہے کوئی کامیابی بتا دیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ذوالفقار بھٹو‘ نواز شریف اور عمران خان کا المیہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم‘ ترقی اور انفرادی آزادی
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
بی این پی کی حکومت‘ چیلنجز اور توقعات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
خان کی رہائی کا مخالف کون؟
محمد حسن رضا
جویریہ صدیق
بنگلہ دیش کا نیا منظر نامہ
جویریہ صدیق