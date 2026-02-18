پنجاب دودھ میلہ، کاجل نامی بھینس31کلو سے زائد دودھ دیکر فاتح قرار
فیصل آباد(نیوز رپورٹر)محکمہ لائیو سٹاک کی زیرنگرانی چک 253 ر۔ب جہانگیر کلاں میں بابا موتیاں والی کے سرکار عرس کے موقع پر۔۔۔
منعقدہ آل پنجاب دودھ میلہ میں میاں سجاد حالی چک 276 ر۔ب کی کاجل نامی بھینس 31کلوسے زائد دودھ دیکر مقابلہ جیت گئی، چک 208 ر۔ب کے اصغر کی بھینس پیاری نے ساڑھے 26 کلو اور شہزاد سنپال کی بھینس ججی نے ساڑھے 25کلو دودھ دیکر بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر حیدر علی، سرگودھا سے حاجی عمر فاروق، قربان وینس نے پوزیشن ہولڈرز میں ایک لاکھ اور 50/50 ہزار روپے کے انعامات اور ٹرافیز تقسیم کیں۔خالد جٹ،محمد علی سیان، عمران سیال،سیٹھ شاہنواز ،طارق سلیم ودیگر کو بہترین انتظامات پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔