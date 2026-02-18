صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی امن کمیٹی کا ڈپٹی کمشنر ، سی پی او کی زیرصدارت اجلاس

  • فیصل آباد
شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی کیلئے علماء کا تعاون انتہائی ناگزیر :ندیم ناصر

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنرکیپٹن(ر)ندیم ناصر اور سی پی او بلال عمر کی صدارت میں منعقد ہوا۔ڈپٹی کمشنر نے امن کمیٹی  ارکان کا خیر مقدم کرتے کہا کہ علمائے کرام رمضان  کے دوران بین المسالک ہم آہنگی اور بھائی چارے کی فضا کو برقرار رکھنے میںجاندار کردار ادا کریں۔شرپسند عناصر کی حوصلہ شکنی کیلئے علماء کا تعاون انتہائی ناگزیر ہے۔ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس،صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی،افتخار نقوی،علامہ ریاض کھرل سمیت دیگر علماء نے اجلاس میں شرکت کی۔

 

