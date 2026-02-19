صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ (نمائندہ خصوصی)کمالیہ کی معروف روحانی و مذہبی شخصیت، گدی نشین پیر سید غلام سرور حسین شاہ سروری قادری المعروف بابا طاہر اقبال سے 714 گ ب میں پریس کلب کمالیہ کے عہدیداران نے ملاقات کی،

جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں میاں ریاض، شاہد محمد حسین عابد، حاجی محمد ارشد، امجد سعید، عبداﷲ رحمانی، خرم راجپوت، چودھری طارق رحمان گجر اور محبوب نذیر شریک تھے ۔ اس موقع پر سیاسی و روحانی امور، معاشرتی ہم آہنگی اور علاقے میں فلاحی سرگرمیوں کے فروغ پر گفتگو کی گئی۔

 

