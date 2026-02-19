گاؤں 158 آر بی بوڑھے والی کا پھاٹک2سال سے بند
چک جھمرہ (نامہ نگار )تحصیل چک جھمرہ کے نواحی گاؤں 158 آر بی بوڑھے والی کا ریلوے پھاٹک گزشتہ دو سال سے بند ہونے کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں۔
مقامی افراد کے مطابق یہ پھاٹک گاؤں کا واحد مرکزی راستہ تھا جو شہر آمدورفت اور زرعی اراضی تک رسائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ متبادل راستے موجود تو ہیں مگر وہ دور دراز دیہات کے اندر سے ہو کر گزرتے ہیں، جس سے نہ صرف وقت کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ سفری اخراجات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ۔ طلبہ و طالبات کو سکول اور کالج پہنچنے میں روزانہ دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ ہنگامی صورتِ حال میں مریضوں کو ہسپتال منتقل کرنا بھی ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے ۔زمینداروں کے مطابق کھیتوں تک رسائی محدود ہونے سے زرعی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ جانوروں کے چارے کی ترسیل اور دیگر زرعی امور میں رکاوٹ کے باعث مالی نقصان کا خدشہ بڑھتا جا رہا ہے ۔اہلِ علاقہ نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وزیراعظم پاکستان شہباز شریف سے فوری نوٹس لینے اور ریلوے پھاٹک کو دوبارہ کھولنے کے احکامات جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا ازالہ ہو سکے ۔مقامی شہریوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر مسئلہ جلد حل نہ کیا گیا تو وہ احتجاج کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہوں گے ۔