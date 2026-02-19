صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک جھمرہ: رمضان میں گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی

  • فیصل آباد
چک جھمرہ: رمضان میں گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی

چک جھمرہ (نامہ نگار )مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ہدایات کے مطابق اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر حامد نواز سندھو نے تحصیل چک جھمرہ میں گراں فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائی شروع کر دی۔

چک جھمرہ سٹی میں ایک چکن فروش کے خلاف سرکاری ریٹ لسٹ سے تجاوز کرنے پر ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ ڈاکٹر حامد نواز سندھو نے عوامی دکانداروں اور میڈیا نمائندہ شاہد جٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری یا گراں فروشی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے واضح کیا کہ تحصیل جھمرہ بھر میں سرکاری ریٹ لسٹ سے تجاوز کرنے والے تاجروں، چاہے وہ کریانہ، سبزی، فروٹ یا گوشت کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایف آئی آر درج اور دکانیں سیل کی جائیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

در فشاں سلیم کا رمضان کے آغاز پر محبت بھرا پیغام

رمضان بڑے منافع خور بے لگام چھوٹے دوکانداروں کی شامت

افسروں کی پیشہ ورانہ تربیت کیلئے 3روزہ تربیتی سیمینار

کمشنر کا نگہبان رمضان سہولت اور ریہڑی بازاروں کا دورہ

پرائس میکنزم کی خلاف کرنیوالی دو درجن سے زیادہ دکانیں سیل

ڈپٹی کمشنر خوشاب کا ٹی ایچ کیو ہسپتال قائدآبادکا اچانک دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد