چک جھمرہ: رمضان میں گراں فروشی کے خلاف سخت کارروائی
چک جھمرہ (نامہ نگار )مریم نواز شریف کے ویژن اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کی ہدایات کے مطابق اسپیشل پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ڈاکٹر حامد نواز سندھو نے تحصیل چک جھمرہ میں گراں فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائی شروع کر دی۔
چک جھمرہ سٹی میں ایک چکن فروش کے خلاف سرکاری ریٹ لسٹ سے تجاوز کرنے پر ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ ڈاکٹر حامد نواز سندھو نے عوامی دکانداروں اور میڈیا نمائندہ شاہد جٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رمضان المبارک کے دوران کسی بھی قسم کی ہیرا پھیری یا گراں فروشی برداشت نہیں کی جائے گی۔انہوں نے واضح کیا کہ تحصیل جھمرہ بھر میں سرکاری ریٹ لسٹ سے تجاوز کرنے والے تاجروں، چاہے وہ کریانہ، سبزی، فروٹ یا گوشت کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہوں، کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سرکاری ریٹ لسٹ کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف ایف آئی آر درج اور دکانیں سیل کی جائیں گی۔