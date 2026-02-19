ڈجکوٹ:میاں عبدالجبار انجمن تاجران کے سپریم صدر منتخب
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا)ڈجکوٹ میں آل انجمن تاجران کے سالانہ انتخابات میں حقیقی تاجر گروپ کے حمایت یافتہ پینل نے کلین سویپ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی اور میاں عبدالجبار کو سپریم صدر منتخب کیا گیا۔
میاں عبدالجبار کی صدارت کا باقاعدہ نوٹیفکیشن ایم سی آفس میں جاری کیا گیا۔تقریب میں اسسٹنٹ کمشنر صدر ڈاکٹر ذوالقرنین سلیم وٹو، چیف آفیسر چودھر ی اسرار احمد چٹھہ، چودھری پرویز اختر سندھو، رانا صغیر احمد صدر ن لیگ ڈجکوٹ، رانا ندیم تیڑیا، رانا احمد تیڑیا، رانا عثمان اور دیگر تاجروں کی موجودگی میں نوٹیفکیشن پیش کیا گیا۔نومنتخب صدر کی صدارت میں تاجروں نے اتحاد زندہ باد کے نعروں کے ساتھ ریلی نکالی، جو انار کلی بازار سے شروع ہو کر مختلف مارکیٹوں اور مین بازار میں اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے دوران تاجروں نے گل پاشی کی اور امن و امان کے ساتھ ریلی اختتام پذیر ہوئی۔اس موقع پر تاجروں نے اپنے خطاب میں علاقے کے تاجروں کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کوششیں تیز کرنے کا عہد کیا اور میاں عبدالجبار کی قیادت میں انجمن تاجران کی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کا اعلان کیا۔