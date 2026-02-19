نیو پنجاب پریس کلب کھرڑیانوالہ کے لیے باڈی کی متفقہ تشکیل نو
بلوچنی (نمائندہ دنیا )نیو پنجاب پریس کلب کھرڑیانوالہ اور نیو پنجاب میڈیا گروپ کھرڑیانوالہ کی 2026-27 کے لیے باڈی کی تشکیل نو متفقہ طور پر طے پا گئی،
جس میں ملک طاہر حمید فانی سرپرست اعلیٰ، چودھری محمد مسعود باٹھ صدر اور حاجی مدثر حمید فانی چیئرمین منتخب ہوئے ۔ چیف آرگنائزر کے طور پر شاہد جٹ، سینئر نائب صدر میاں عتیق الرحمن، میڈیا کوآرڈینیٹر ملک سرفراز، جنرل سیکریٹری سید عامر شاہ، اور دیگر متعدد عہدیدار بھی منتخب کیے گئے ۔منتخب عہدیداران نے کہا کہ وہ سرکل کھرڑیانوالہ (بلوچنی، کھرڑیانوالہ اور مکوآنہ) میں فلاح و بہبود کے کاموں اور عوامی مسائل و جرائم کی نشاندہی میں بھرپور کردار ادا کریں گے ۔