پینسرہ :سکولوں کے تعمیراتی کام فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے معطل
پینسرہ (نمائندہ دنیا )صوبہ پنجاب کے حلقہ پی پی-107 اور پی پی-108 میں سرکاری اسکولوں میں جاری تعمیراتی کام فنڈ نہ ملنے کی وجہ سے ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، جس سے اساتذہ، سکول کونسلز اور مقامی شہری شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔
ان سکولوں میں چار دیواری، کمروں کی تعمیر اور دیگر ضروری کاموں کے لیے محکمہ تعلیم نے ابتدائی طور پر کچھ فنڈز منظور کیے تھے ، مگر وہ رقم ناکافی نکلی، جس سے منصوبوں کی تکمیل ناممکن ہو گئی۔ متعدد اساتذہ نے کام مکمل کروانے کے لیے اپنی تنخواہوں میں سے رقم ادا کی، تاہم ان ادائیگیوں کی واپسی نہیں ہو سکی، جس پر اساتذہ میں شدید نارضایتی پائی جاتی ہے ۔اساتذہ نے بتایا کہ فنڈ کی عدم فراہمی کی وجہ سے تعمیراتی کام رک گیا اور مزدوروں کو ان کی محنت کا معاوضہ نہیں مل سکا، جس سے علاقے میں بے روزگاری اور خاندانی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے ۔ سکول کونسل اور والدین نے حکومت پنجاب اور محکمہ تعلیم سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر فنڈز جاری کیے جائیں تاکہ کام دوبارہ شروع ہو اور بچوں کے لیے بہتر تعلیمی ماحول کو یقینی بنایا جا سکے ۔اساتذہ، والدین اور شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ فنڈ جلد از جلد جاری کر کے تعمیراتی کام مکمل کروایا جائے ۔