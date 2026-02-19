جھنگ:شہریوں کو مقررہ نرخوں پر اشیاء کی فراہمی یقینی کے اقدامات
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مریم نواز شریف کی ہدایات کی روشنی میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صارفین کو مقررہ نرخوں پر اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کی ہدایت پر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس نے بازاروں اور مارکیٹوں میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ مجسٹریٹس دکانوں پر اشیائے خوردونوش کے نرخ، کوالٹی اور سرکاری ریٹ لسٹ کی نمایاں آویزاں ہونے کی جانچ کر رہے ہیں اور گراں فروشی کرنے والے دکانداروں کے خلاف موقع پر جرمانے عائد کیے جا رہے ہیں۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہریوں کو مقررہ نرخوں پر معیاری اشیاء کی فراہمی اولین ترجیح ہے اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ گراں فروشی کی صورت میں فوری طور پر متعلقہ حکام کو اطلاع دیں تاکہ ذمہ داران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق رمضان المبارک کے دوران ضلع بھر میں پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی جانب سے سرکاری نرخ نامہ پر عملدرآمد یقینی بنانے کے لیے مختلف بازاروں اور مارکیٹوں میں انسپکشن کا سلسلہ جاری رہے گا۔