  • فیصل آباد
رمضان صبر و ایثار کا مہینہ،تاجر ناجائز منافع خوری سے گریز کریں: محمد عاصم

جڑانوالہ (نمائندہ دنیا) سماجی و تاجر رہنما محمد عاصم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ رمضان المبارک بے شمار فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں والا مقدس مہینہ ہے جو ہمیں صبر، برداشت، ہمدردی اور تقویٰ کا درس دیتا ہے ۔

انہوں نے کہا کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ضرورت مند اور مستحق افراد کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے ۔ محمد عاصم نے تاجروں سے اپیل کی کہ وہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں اور اشیائے ضروریہ مناسب نرخوں پر فراہم کریں تاکہ عام آدمی بھی سکون اور اطمینان کے ساتھ رمضان کی برکتوں سے مستفید ہو سکے ۔

 

