رمضان میں شہریوں کیلئے پانی کا نیاسپلائی شیڈول جاری

  • فیصل آباد
رمضان میں شہریوں کیلئے پانی کا نیاسپلائی شیڈول جاری

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)واسا کے منیجنگ ڈائریکٹر ثاقب رضا کی ہدایت پر رمضان المبارک کے دوران شہریوں کے لیے واٹر سپلائی کا نیا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے ۔

شعبہ واٹر ڈسٹری بیوشن اینڈ مینجمنٹ کے مطابق رمضان کے دوران پانی کی سپلائی سحری کے اوقات میں صبح 4 بجے سے ساڑھے 6 بجے تک جاری رہے گی جبکہ افطاری کے اوقات میں ساڑھے 4 بجے سے 7 بجے تک پانی فراہم کیا جائے گا۔ایم ڈی واسا ثاقب رضا نے شہریوں کو یقین دلایا کہ صاف پینے کے پانی کی فراہمی جاری شدہ شیڈول کے مطابق کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی شہری کو واٹر سپلائی سے متعلق کوئی شکایت ہو تو وہ فری ہیلپ لائن نمبر 1334 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

 

