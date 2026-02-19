کمالیہ : 44 کروڑ سے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تعمیر جاری
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)تحصیل کمالیہ میں سیوریج کے گندے پانی کو صاف کرکے دوبارہ قابلِ استعمال بنانے کے منصوبے ‘‘ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ’’ پر کام تیزی سے جاری ہے ۔
یہ جدید منصوبہ 32 ایکڑ رقبے پر 44 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے ، جو مکمل ہونے پر روزانہ 4 ملین گیلن (40 لاکھ گیلن) سیوریج کا پانی صاف کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔منصوبے کے تحت جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گندے پانی کو قابلِ استعمال بنایا جائے گا، جسے زرعی مقاصد بالخصوص فصلوں کی آبپاشی کے لیے بروئے کار لایا جا سکے گا۔ اس اقدام سے نہ صرف زیرِ زمین پانی کی آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی بلکہ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی۔شہریوں نے اس منصوبے کو حکومت کا احسن اقدام قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تکمیل سے صحتِ عامہ کے مسائل میں کمی آئے گی، بدبو اور تعفن سے نجات ملے گی اور کسانوں کو پانی کے متبادل ذرائع میسر آئیں گے ۔علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ایسے ترقیاتی منصوبے شہری سہولیات میں بہتری اور پائیدار ترقی کی جانب اہم قدم ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل ہو کر اہلِ علاقہ کو جلد اس کے ثمرات فراہم کرے گا۔