ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کا پاکستان سپیچ تھراپی سنٹر کا دورہ

  • فیصل آباد
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال فیصل آباد خالدہ رفیق نے اے ڈی طیب بھٹی اور اے ڈی رائے اسد اقبال کے ہمراہ پاک پرسن ویلفیئر سوسائٹی کے زیرِ انتظام چلنے والے پاکستان اسپیچ تھراپی سنٹر کا دورہ کیا۔

دورے کے دوران ادارے کے جنرل سیکرٹری سہیل صدیق نے تنظیم کی جاری فلاحی سرگرمیوں، خصوصی بچوں اور افراد کی بحالی، تعلیم اور اسپیچ تھراپی سے متعلق اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ ادارہ خصوصی افراد کو معاشرے کا فعال حصہ بنانے کے لیے پیشہ ورانہ اور تربیتی سہولیات فراہم کر رہا ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔

 

