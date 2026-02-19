جھنگ:ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل میں 30 کیسز کی سماعت
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ میں ڈسٹرکٹ کنزیومر پروٹیکشن کونسل کے اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر لیگل میڈم اسری کی زیر صدارت 30 سے زائد کیسز کی سماعت کی گئی،
جن میں مختلف صارفین کی شکایات کا جائزہ لیا گیا اور بعض کیسز میں جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔میڈم اسری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر کسی بھی شے کی پیکنگ پر تاریخِ تیاری، تاریخِ معیاد (ایکسپائری) یا اجزائے ترکیبی درج نہ ہوں، خریداری پر رسید فراہم نہ کی جائے ، دکان پر ریٹ لسٹ نمایاں طور پر آویزاں نہ ہو یا غیر معیاری اشیا اور ناقص سروس فراہم کی جائے تو صارف سادہ کاغذ پر تحریری درخواست دے کر شکایت درج کرا سکتا ہے ۔انہوں نے وضاحت کی کہ شکایت ڈپٹی کمشنر جھنگ کے نام جمع کروائی جا سکتی ہے اور جرم ثابت ہونے کی صورت میں اتھارٹی ایک لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کرنے کی مجاز ہے ۔ مزید برآں، کسی بھی خریدار کو مصنوعات کے معیار، ڈیزائن یا نقص، مضر اثرات، وارنٹی کی خلاف ورزی، خدمات کے ناقص معیار یا مصنوعات کی عدم فراہمی کے باعث ہونے والے ذہنی، جسمانی یا مالی نقصان پر قانونی چارہ جوئی کا مکمل حق حاصل ہے ۔