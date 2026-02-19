جھنگ میں ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کا عمل شروع
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر تحصیل جھنگ میں ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام کا عمل شروع کر دیا گیا ہے ۔
چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ کی نگرانی میں فیصل آباد پھاٹک، اڈہ کھوئی اور موضع باغ میں ماڈل ریڑھی بازار قائم کر دئیے گئے ہیں۔ضلعی انتظامیہ کے مطابق اس منصوبے کا بنیادی مقصد کم آمدنی والے افراد اور ریڑھی بانوں کو باعزت روزگار فراہم کرنا اور شہریوں کو منظم ماحول میں مناسب نرخوں پر اشیائے ضروریہ مہیا کرنا ہے ۔ ماڈل ریڑھی بازاروں میں صفائی ستھرائی، ترتیب اور سہولیات کو خصوصی طور پر یقینی بنایا گیا ہے تاکہ عوام کو بہتر خریداری کا ماحول فراہم کیا جا سکے ۔چیف آفیسر ضلع کونسل جھنگ مہر محمد اکرم بھروانہ نے بتایا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق عوامی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے کہا کہ ماڈل ریڑھی بازاروں کے قیام سے نہ صرف چھوٹے کاروباری افراد کو سہارا ملے گا بلکہ تجاوزات میں کمی اور ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے میں بھی مدد ملے گی۔ مزید کہا گیا کہ مستقبل میں دیگر علاقوں میں بھی مرحلہ وار ایسے بازار قائم کیے جائیں گے ۔