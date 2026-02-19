پاکستان سنی تحریک کی طرف سے مستحقین میں راشن تقسیم
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ضرورت مندوں کی مدد کرنا ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے ، اور رمضان المبارک میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے ۔
معاشرے میں امیر اور غریب کے درمیان بڑھتے ہوئے فرق کو ختم کرنے کے لیے ایسی سرگرمیاں ناگزیر ہیں۔ یہ بات پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر و ممبر ضلعی امن کمیٹی پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضا قادری نے اہلسنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام منعقدہ \"رمضان راشن تقسیم کیمپ\" میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے بتایا کہ مستحق خاندانوں میں آٹا، چاول، دالیں، چینی، گھی، خشک دودھ، روح افزاء اور دیگر ضروری اشیا پر مشتمل راشن بیگز تقسیم کیے گئے ۔ اس موقع پر مستحق افراد نے تنظیم کی اس فلاحی کاوش پر شکریہ ادا کیا۔پروفیسر پیر میاں محمد آصف رضاقادری نے کہا کہ غربت کے خاتمے کے لیے معاشرے کے تمام افراد کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور مخیر حضرات کو بھی اس نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر تعاون کرنا چاہیے ۔