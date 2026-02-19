بھوانہ:عوامی مسائل کے حل کیلئے ڈی پی او کی کھلی کچہریاں
بھوانہ (نمائندہ دنیا )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ ڈاکٹر نوید عاطف نے بھوانہ میں عوامی مسائل کی فوری سماعت اور بروقت انصاف کی فراہمی کے لیے کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا۔
یہ کچہریاں ڈی ایس پی سرکل بھوانہ دفتر، چوکی جامعہ آباد اور چوکی متھرومہ میں منعقد کی گئیں۔اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل بھوانہ، متعلقہ ایس ایچ اوز، تفتیشی افسروں اور بڑی تعداد میں شہری موجود تھے ۔ کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے گئے اور حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے ۔ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ڈاکٹر نوید عاطف نے کہا کہ کھلی کچہری کا مقصد عوام کے ساتھ براہِ راست رابطہ برقرار رکھنا اور ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرنا ہے ۔ شہری کسی بھی پولیس سے متعلق شکایت کے لیے بغیر کسی سفارش کے دفتر آ سکتے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ ضلع بھر میں کھلی کچہریوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور تمام پولیس اسٹیشنز میں سروس ڈیلیوری کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے ۔ عوام کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے اور امن و امان کے قیام میں قانون کی بالا دستی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی۔