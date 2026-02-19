مصنوعی مہنگائی کرنے والوں کوجیل جانا ہوگا: ڈپٹی کمشنر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد میں مصنوعی مہنگائی، اوورچارجنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کر دیا گیا۔
ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ مصنوعی مہنگائی کرنے والے عناصر اپنا قبلہ درست کر لیں، بصورتِ دیگر انہیں جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ضلع بھر میں گرانفروشی اور ذخیرہ اندوزی میں ملوث عناصر قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے اور ان کے خلاف بلاامتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ اجلاس میں گزشتہ روز کی مارکیٹ انسپکشن رپورٹس، مختلف علاقوں میں کی جانے والی چیکنگ اور عائد کردہ جرمانوں کی تفصیلات پیش کی گئیں۔انہوں نے ذخیرہ اندوزی میں ملوث دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیتے ہوئے متعلقہ دکانیں تین روز جبکہ گودام ایک ہفتے کے لیے سیل رکھنے کی ہدایت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی مصنوعی قلت پیدا کرکے عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔اجلاس میں پیرا فورس کو فیلڈ میں مزید متحرک رکھنے اور کارروائیوں کو مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی گئیں۔