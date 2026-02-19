رمضان کی آمد، جڑانوالہ اور کھرڑیانوالہ میں چراغاں
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر کی زیرِ نگرانی جڑانوالہ اور کھرڑیانوالہ کے اہم مقامات کو برقی قمقموں اور رنگ برنگی لائٹس سے سجا دیا گیا ہے ۔
رمضان المبارک کی آمد کے پیش نظر شہر کو ماہِ صیام کی مناسبت سے خوبصورت انداز میں روشن کیا گیا ہے جس سے رات کے اوقات میں شہر کا حسن دوبالا ہو گیا ہے اور شہریوں نے اس اقدام کو سراہا ہے ۔ مختلف شاہراہوں اور چوکوں پر لگائی گئی دلکش لائٹنگ دیدہ زیب منظر پیش کر رہی ہے ۔اسسٹنٹ کمشنر رنگزیب کا کہنا ہے کہ شہر کی تزئین و آرائش اور خوبصورتی کے منصوبے جاری رہیں گے تاکہ شہریوں کو صاف ستھرا اور خوشگوار ماحول فراہم کیا جا سکے ۔