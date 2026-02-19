صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایف ڈی اے ون ونڈو،116 درخواست گزاروں کو ریلیف

  • فیصل آباد
ایف ڈی اے ون ونڈو،116 درخواست گزاروں کو ریلیف

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران 116 درخواست گزاروں کو تیزرفتار ریلیف فراہم کیا گیا ہے جبکہ 59 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیر کارروائی ہیں۔

 یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیر صدارت اجلاس کے دوران بتائی گئی، جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عثمان رامے اور دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ یکم جنوری 2026 سے اب تک شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلقہ 87 درخواست گزاروں،ٹاؤن پلاننگ ون کے امور سے متعلق 16 درخواستیں،شعبہ کچی آبادی کی ایک درخواست،ٹاؤن پلاننگ ٹو کے حوالے سے 12 درخواستوں پر تیز رفتار کارروائی کر کے ریلیف فراہم کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اچکزئی صاحب کی خدمت میں احترام کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے ٹارگٹ، تخمینے اور موسم کا حال
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’جہدِ مسلسل‘… ایک ناتمام داستان
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
آئیے حقیقی روزہ رکھیں!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ڈاکو ریٹائر نہیں ہوتے
سعود عثمانی
کنور دلشاد
ناقص پالیسیوں کا ثمر
کنور دلشاد