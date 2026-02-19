ایف ڈی اے ون ونڈو،116 درخواست گزاروں کو ریلیف
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویلپمنٹ اتھارٹی (ایف ڈی اے ) کے ون ونڈو کاؤنٹر کے ذریعے گزشتہ ڈیڑھ ماہ کے دوران 116 درخواست گزاروں کو تیزرفتار ریلیف فراہم کیا گیا ہے جبکہ 59 درخواستیں مختلف شعبوں میں زیر کارروائی ہیں۔
یہ بات ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے محمد آصف چودھری کی زیر صدارت اجلاس کے دوران بتائی گئی، جس میں ون ونڈو کاؤنٹر کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل قیصر عباس رند، ڈائریکٹر آئی ٹی یاسر اعجاز چٹھہ، ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ اسماء محسن، ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج، ڈپٹی ڈائریکٹر آئی ٹی عثمان رامے اور دیگر افسران نے شرکت کی۔اجلاس کو بتایا گیا کہ یکم جنوری 2026 سے اب تک شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ ون سے متعلقہ 87 درخواست گزاروں،ٹاؤن پلاننگ ون کے امور سے متعلق 16 درخواستیں،شعبہ کچی آبادی کی ایک درخواست،ٹاؤن پلاننگ ٹو کے حوالے سے 12 درخواستوں پر تیز رفتار کارروائی کر کے ریلیف فراہم کیا گیا۔