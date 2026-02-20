صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش ، شہری کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، سیلون میں توڑ پھوڑ

  • فیصل آباد
تھانہ منصور آباد میں مقدمہ درج، ملز موں نے اسلحے کے زور پردھمکیاں دیں

فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ منصور آباد کے علاقے میں سابقہ رنجش کی بناء پر ایک شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ اس کی دکان میں توڑ پھوڑ کا واقعہ پیش آیا۔پولیس کے مطابق سلیمان نامی شہری نے رپورٹ دی کہ وہ اپنے سیلون پر موجود تھے کہ ملزمان اسلحے کے زور پر دکان میں داخل ہوئے ، انہیں قابو کر کے زخمی کیا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ ملزمان نے ڈنڈوں کے وار کرتے ہوئے سیلون کے شیشے اور دیگر سامان بھی توڑ دیا جس سے بھاری مالی نقصان ہوا۔پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ہے اور گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے ۔

 

