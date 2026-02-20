صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابقہ رنجش پر شہری کو تشدد کا نشانہ، لہو لہان کر دیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر) تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے میں سابقہ رنجش کے باعث ایک شہری کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنانے کا واقعہ پیش آیا۔

پولیس کے مطابق آصفہ نامی خاتون نے مقدمہ درج کرواتے ہوئے بتایا کہ ملزمان نے اس کے بیٹے کو قابو کر کے ڈنڈوں، سوتوں اور دیگر اسلحے کے ذریعے بری طرح مارا پیٹا اور لہولہان کر دیا۔واقعہ کے بعد ملز موں نے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار اختیار کر لیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے اور جلد گرفتار کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے ۔

 

