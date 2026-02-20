شادی شدہ خاتون کو کم عمر بیٹی سمیت مبینہ طور پر اغواکر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)شادی شدہ خاتون کو کم عمر بیٹی سمیت اغواکر لیا گیا۔تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اس کی اہلیہ شمائلہ بی بی اور بیٹی ہادیہ کو مبینہ طور پر اغواکر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا۔
