  • فیصل آباد
سکیورٹی کا انتظام نہ کرنے پر2دکانداروں کو گرفتار کر لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سکیورٹی کا انتظام نہ کرنے پر دو دکانداروں کو گرفتار کر لیا۔تھانہ گلبرگ کے علاقے میں پولیس نے مختلف پوائنٹس کو چیک کیا۔ اس دوران دو دکانوں پر سکیورٹی کا غیر مناسب انتظام پایا گیا۔ جو واردات کا سبب بھی بن سکتا تھا۔

آج کے کالمز

