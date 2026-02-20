حقوقِ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تحریک پیغام قرآن ایکشن کمیٹی کے زیرِ اہتمام حقوقِ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علمائے کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
کانفرنس میں قرآن کی تلاوت، تدبر اور معاشرتی پیغام پر روشنی ڈالی گئی۔کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قاری عبدالرحمن انور نے کہا کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہے ۔ مولانا منعم حسنین صدیقی نے تدبرِ قرآن کی اہمیت بتائی، جبکہ مفتی محمد قاسم آمین نے کہا کہ تذکرہ قرآن قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے ۔