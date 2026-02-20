صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حقوقِ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا

  • فیصل آباد
حقوقِ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر) تحریک پیغام قرآن ایکشن کمیٹی کے زیرِ اہتمام حقوقِ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں علمائے کرام اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

کانفرنس میں قرآن کی تلاوت، تدبر اور معاشرتی پیغام پر روشنی ڈالی گئی۔کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے قاری عبدالرحمن انور نے کہا کہ ترتیل کے ساتھ تلاوت دلوں میں خشوع پیدا کرتی ہے ۔ مولانا منعم حسنین صدیقی نے تدبرِ قرآن کی اہمیت بتائی، جبکہ مفتی محمد قاسم آمین نے کہا کہ تذکرہ قرآن قیامت تک ہدایت کا سرچشمہ ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ