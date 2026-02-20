ڈجکوٹ:نامعلوم چور دکان کی چھت پھاڑ کر صفایا کر گئے
ڈجکوٹ (نمائندہ دنیا)نامعلوم چور دکان کی چھت پھاڑ کر صفایا کر گئے ، لاری اڈہ چوک ڈجکوٹ کے مصروف ترین روڈ پر تھانہ سے چند فرلانگ پر نامعلوم چوروں نے حاجی آصف پان شاپ کی چھت میں نقب زنی کے ذریعے دکان میں داخل ہوئے اور قیمتی سگریٹ اور نقدی سمیت دیگر سامان لے اڑے۔
