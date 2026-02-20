صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمندری میں ماہانہ فری میڈیکل کیمپ، سینکڑوں مریضوں کو علاج اور مفت ادویات

سمندری (نمائندہ دنیا)پاکستان آرچری فیڈریشن کے سنئیر نائب صدر اور پنجاب آرچری ایسوسی ایشن کے صدر ملک عمران علی لیاقت کے والد الحاج ملک لیاقت علی مرحوم اور چچا ملک رمضان آڑھتی کے ایصال ثواب کے لیے۔۔۔

 لیاقت فاؤنڈیشن اور سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے دوسرا ماہانہ فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا۔کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ، میڈیکل ٹیسٹ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ ملک عمران علی لیاقت نے کہا کہ غریب اور مستحق مریضوں کے علاج معالجے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا ۔

 

وزیر اعلیٰ نے سویپ کی رفتار تیز کرنے کی منظوری دیدی

گداگروں کو حراست میں لے کر واپس بھیجنے کی ہدایت

میئر مرتضیٰ وہاب کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام جلدمکمل کرنے کی ہدایت

رفاہی پلاٹ پرتعمیرات، سندھ ہائیکورٹ بلڈنگ اتھارٹی پربرہم

ایران پر حملہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو مہنگا پڑ سکتا ہے ،ثروت اعجاز

سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے ڈاکٹرزبیر شیخ کو ٹیکنیکل ایڈوائزر مقرر کردیا

