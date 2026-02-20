سمندری میں ماہانہ فری میڈیکل کیمپ، سینکڑوں مریضوں کو علاج اور مفت ادویات
سمندری (نمائندہ دنیا)پاکستان آرچری فیڈریشن کے سنئیر نائب صدر اور پنجاب آرچری ایسوسی ایشن کے صدر ملک عمران علی لیاقت کے والد الحاج ملک لیاقت علی مرحوم اور چچا ملک رمضان آڑھتی کے ایصال ثواب کے لیے۔۔۔
لیاقت فاؤنڈیشن اور سمندری ویلفیئر آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے دوسرا ماہانہ فری میڈیکل کیمپ منعقد کیا گیا۔کیمپ میں سینکڑوں مریضوں کا چیک اپ، میڈیکل ٹیسٹ اور مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ ملک عمران علی لیاقت نے کہا کہ غریب اور مستحق مریضوں کے علاج معالجے کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا ۔